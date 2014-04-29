Ахметов «по щелчку пальцев» вызывает к себе лидера «Донецкой республики» - российские СМИ

Глава самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Денис Пушилин по просьбе украинского миллиардера Рината Ахметова встретился с бывшим российским политзаключенным и миллиардером Михаилом Ходорковским.

Об этом пишет обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина.

«Во время визита в Донецк экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского люди в масках не пустили его внутрь захваченного здания администрации, мотивировав это тем, что «у нас работают российские СМИ, и из них можно без проблем узнать все, что происходит в Донбассе». Двумя часами позже г-н Денис Пушилин, который раньше руководил в Донецке МММ, а теперь - самопровозглашенной Донецкой народной республикой, прибежал на встречу с Ходорковским в «Донбасс-палас» по щелчку пальцев самого богатого человека Украины и хозяина Донбасса - Рината Ахметова, но не в этом дело. Дело в том, что, когда человек приходит поговорить к повстанцам, а повстанец ему отвечает: «Мою позицию вы можете узнать из СМИ», - это значит, что повстанец - фейковый. Это значит, что его протест заказан и оплачен...Выглядело это очень смешно. Во-первых, Ахметов не сел с Пушилиным за один стол. Поздоровался и свалил. От Ахметова был смотрящий, который за всю встречу не произнес ни слова. Во-вторых, с экс-МММщиком Пушилиным тоже был смотрящий. Он смотрел, чтобы Пушилин не произнес лишнего. Но самое смешное, что смотрящий тоже не имел полномочий говорить», - считает она.

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По мнению Латыниной, «проблема в том, что пенсионеров и городских чудаков недостаточно, чтобы захватить обладминистрацию. И за их спиной стоят другие. Титушки и титушководы. Люди, которые могут изложить российскому госканалу свои требования по написанной этим же госканалом шпаргалке, но у которых начинается панический мандраж от предложения изложить эти же требования кому-то, кроме госканала. В принципе - это все те же люди, которым платили за насилие на Майдане и которые никуда не делись, а эвакуировались на родину, в Донецк, в бывшую вотчину Януковича, где эти структуры и взращивались, и которые сейчас и стоят за бывшими МММщиками и гопниками в масках По утверждению областных властей, платит им не Россия, а Янукович через ФСБ, причем половина денег пропадает по дороге, так что для чекистов - это еще и коммерческое предприятие, генерирующее прибыль».