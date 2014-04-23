Лидер донецких сепаратистов заявил, что не хочет присоединения Донбасса к РФ

Сепаратисты Донецкой области хотят провести референдум, чтобы поставить на нем вопрос о государственной самостоятельности так называемой «Донецкой народной республики».

Об этом руководитель правительства самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Денис Пушилин сказал сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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По словам Пушилина, референдум состоится 11 мая, на нем будет поставлен вопрос: "Поддерживаете ли вы государственную самостоятельность Донецкой народной республики?".

Пушилин заверил, что не хочет присоединения Донбасса к России, но в то же время заявил, что протестующие востока держат российские флаги, протестуя таким образом против того, что "Киев называет россиян оккупантами, а это не так, поскольку мы - один братский народ".

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Кроме того, лидер донецких сепаратистов считает, что Майдан разделил Украину, а президентские выборы не нужно проводить, поскольку ни один кандидат в президенты не устроит одновременно всю Украину.