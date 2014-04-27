В Донецке сепаратисты не пустили Ходорковского в здание ОГА

12:58, 27 апреля 2014
Политика
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Протестующие заявили Ходорковскому, что он должен покинуть территорию, чтобы не было "эксцессов и нюансов".

REUTERS

В Донецке сепаратисты не пустили в здание облгосадминистрации опального российского бизнесмена Михаила Ходорковского.

Об этом сообщает Громадське ТВ.

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Протестующие заявили Ходорковскому, что ”у нас работает российское СМИ, и можете без проблем узнать все, что происходит на Донбассе. Чтобы не было эксцессов и нюансов, покиньте территорию”.

”Чё ты сюда пришел, ты свою страну уже предал, как с тобой разговаривать...”, - выкрикивали из толпы.

Видео Громадське Телебачення Донеччини

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