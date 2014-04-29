За Кернеса лично поручился депутат Тедеев – адвокат

За Харьковского городского голову Геннадия Кернеса при рассмотрении судом вопроса об изменении меры пресечения лично поручился народный депутат от Партии регионов Эльбрус Тедеев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Кернеса Александр Гунченко.

«Поручился за Геннадия Адольфовича народный депутат Эльбрус Тедеев», - сказал Гунченко.

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По его словам, решение вчера принял Печерский райсуд Киева, «учитывая те события, которые имели место вчера».

По словам адвоката, решение суда об изменении меры пресечения в электронном виде было получено 28 апреля, около 18.00. Позже было доставлено решение суда с «мокрой печатью», следствие вернуло загранпаспорт Кернесу.

Гунченко выразил удовольствие тем, что суд рассмотрел ходатайство защиты Кернеса об изменении меры пресечения быстро, без задержек и пошел навстречу подозреваемому.

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Как сообщал УНИАН, Кернесу в открытом в отношении него уголовном производстве изменили меру пресечения с частичного домашнего ареста на личное поручительство. Меру пресечения изменил Печерский районный суд города Киева 28 апреля по ходатайству защиты.

Вчера, 28 апреля, во время утренней пробежки Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. Скорее всего, неизвестный стрелял из снайперской винтовки Драгунова, поскольку на месте обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм. Кернес получил ранения грудной клетки и брюшной полости. Он перенес операцию, проведенную харьковскими специалистами. Сегодня ночью его транспортировали в Израиль.

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Справка УНИАН. Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины Кернесу объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Об этом на пресс-конференции 13 марта сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Алексей Баганец.

По его словам, Генеральной прокуратурой принято к расследованию уголовное производство по факту незаконного лишения свободы двух евромайдановцев в Харькове.

13 марта Печерский районный суд города Киева избрал Кернесу меру пресечения в виде частичного домашнего ареста.