Краснов: Министров-силовиков надо уволить

«Любая группа, любая команда, любой коллектив имеют такой же боевой дух, как их руководитель, - сказал он. – Смелость заразительна, но страх и неуверенность в своих силах тоже заразительны. Я считаю, что сегодня во главе министерства обороны, МВД и СБУ должны стоять такие люди, которые могли бы заразить своей уверенностью, своим духом солдат. Чтобы те были готовы в буквальном смысле «загрызть» неприятеля».

При этом Загид Краснов, считает, что тому же министерству обороны должно быть стыдно за публикацию на своем сайте новостей, которые касаются поставок в армию продовольствия или предметов быта.

«Смешно читать сообщения нашего министерства обороны о том, что солдатам выделили 2 миллиона банок тушенки. Стыдно должно быть за такие новости, потому что не тушенку, а свежее мясо солдаты должны есть каждый день. Потому что это люди, которые защищают наше Отечество. И то, что им дали тушенку, нужно скрывать, а не выдавать за достижение», - сказал он.

По мнению Краснова, министр обороны должен делать другие заявления.

«Нашему министерству обороны вообще должно быть стыдно говорить о том, что солдатам дали поесть, выдали носки, чтоб ноги не замерзли, и т.д. Министр обороны должен делать другие заявления. Например, что сегодня освободили Славянск, что дали отпор бандитам, что готовы встретить российскую агрессию на границе. Только это можно считать достойными заявлениями», - сказал политик.