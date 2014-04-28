В Одессе горизбирком зарегистрировал 6 кандидатов в мэры города
21:15, 28 апреля 2014Политика
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Одесская городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры города Олега Маркова, Андрея Сидоренко, Сергея Хитрича, Павла Кириленко, Алексея Албу и Андрея Кисловского. Как сообщили УНИАН в комиссии, Марков, Сидоренко, Хитрич и Албу – самовыдвиженцы, кандидатуру Кириленко выдвинула ВО «Свобода», Кисловского – КПУ.
В Одессе горизбирком зарегистрировал 6 кандидатов в мэры города
Отказано в регистрации самовыдвиженцу Роману Мельниченко в связи с тем, что он не подал декларацию о доходах.
Как сообщал УНИАН, 23 апреля Одесская городская избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженцев Виталия Алайбова и Геннадия Труханова кандидатами в мэры города, 25 апреля - Эдуарда Гурвица, Геннадия Чекиту, Вячеслава Азарова и Сергея Дубенко.
В Одессе 25 мая должны состояться выборы городского головы.
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