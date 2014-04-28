В Одессе горизбирком зарегистрировал 6 кандидатов в мэры города

Отказано в регистрации самовыдвиженцу Роману Мельниченко в связи с тем, что он не подал декларацию о доходах.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля Одесская городская избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженцев Виталия Алайбова и Геннадия Труханова кандидатами в мэры города, 25 апреля - Эдуарда Гурвица, Геннадия Чекиту, Вячеслава Азарова и Сергея Дубенко.

В Одессе 25 мая должны состояться выборы городского головы.