Выборы президента состоятся при любой политической погоде - председатель ЦИК

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН заявил председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский.

Он отметил, что голосование 25 мая произойдет при любой политической погоде.

Несмотря на непростую ситуацию на Востоке, волеизъявление граждан не сорвет ничто, отметил Охендовский.

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Руководитель ЦИК пояснил, что нормы закона позволяют считать выборы состоявшимися, даже если они реально прошли только на одном участке. Поэтому юридические последствия голосования будут безупречными, хотя политические вопросы к такому голосованию непременно будут.

Именно поэтому Охендовский выразил надежду на то, что ситуация в горячих точках Востока Украины, где сепаратисты захватили админздания, будет урегулирована. Ведь в этих сооружениях есть и необходимая для работы местных избиркомов документация.