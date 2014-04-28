Евросоюз ввел безвизовый режим с Молдовой

Граждане Молдовы сегодня больше не требуют виз для посещения большинства стран Евросоюза, сообщает Радио Свобода.

Это касается посещения Шенгенской зоны гражданами с биометрическими паспортами, отметили в Еврокомиссии.

Шенгенская зона включает большинство стран ЕС и несколько государств, которые не входят в объединение, к примеру, Норвегию и Швейцарию.

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В условиях кризиса в Украине Евросоюз вопреки мнению России углубляет отношения с восточноевропейскими партнерами.

Премьер-министр Молдовы Юрие Лянкэ заявил, что поддерживаемые Евросоюзом реформы и безвизовый режим для граждан Молдовы дают надежду на урегулирования «замороженного конфликта» в Приднестровье. Лянкэ считает, что Молдова становится привлекательной для тех, кто живет в мятежном регионе.