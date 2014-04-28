В случае вторжения российских войск в Украину пограничники готовы стрелять

Об этом на брифинге заявил начальник отдела по связям со СМИ Госпогранслужбы Олег Слободян, передает корреспондент УНИАН.

"Согласно порядку несения службы все пограничные пункты являются военными постами. Поэтому, во время возможного нападения или провокаций вблизи Государственной Пограничной Службы Украины военнослужащие будут действовать согласно законодательству и уставу вооруженных сил Украины", - сказал он.

Помимо этого он добавил, что во время нападения на любой военный пост, военнослужащие имеют право использовать оружие.

Также он отметил, что в случае вторжения российских войск на территорию Украины пограничники будут открывать огонь без дополнительного приказа сверху.

Как сообщал УНИАН, в погранслужбе отметили, что ситуация на государственной границе Украины сложная, но контролируемая.