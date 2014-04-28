В Донецке захватили областной передающий центр - СМИ
12:36, 28 апреля 2014Политика
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Телефоны РТПЦ не отвечают.
Ранее экстремисты захватили телерадиокомпанию / REUTERS
В Донецке захвачен Областной радиотелевизионный передающий центр. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает "ОстроВ".
Вещание украинских каналов пока продолжается, хотя после захвата сепаратистами в воскресенье Донецкой областной телерадиокомпании, на месте 27 канала транслируется канал "Россия 24".
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Донецкий областной радиотелевизионный центр находится в Петровском районе Донецка. Телефоны РТПЦ не отвечают.
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