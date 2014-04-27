Берлин призвал Москву содействовать освобождению инспекторов ОБСЕ

Об этом сообщает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы МИД ФРГ.

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«Россия должна оказать влияние на ополченцев, чтобы задержанные представители миссии ОБСЕ были освобождены в кратчайшие сроки», - цитирует агентство заявление Штайнмайера, сообщает РИА Новости.

Глава МИД ФРГ назвал ситуацию, в которую попали военные инспекторы, «нарушением всех правил поведения и стандартов, принятых для таких напряженных ситуаций, как эта».