Берлин призвал Москву содействовать освобождению инспекторов ОБСЕ
21:55, 27 апреля 2014Политика
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Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осудил ситуацию с задержанием под Славянском военных инспекторов ОБСЕ и призвал Россию оказать максимальное содействие их освобождению.
"Пресс-конференция" представителей ОБСЕ / REUTERS
Об этом сообщает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы МИД ФРГ.
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«Россия должна оказать влияние на ополченцев, чтобы задержанные представители миссии ОБСЕ были освобождены в кратчайшие сроки», - цитирует агентство заявление Штайнмайера, сообщает РИА Новости.
Глава МИД ФРГ назвал ситуацию, в которую попали военные инспекторы, «нарушением всех правил поведения и стандартов, принятых для таких напряженных ситуаций, как эта».
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