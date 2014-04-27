Террористам в Славянске заложники нужны для торга - СНБО

14:10, 27 апреля 2014
Политика
1 0

Офицеры СБУ и инспекторы стран ОБСЕ, которых удерживают в плену, сегодня критически нужны террористам для торга.

Вікторія Сюмар / Микола Шиманський

Об этом на своей странице в Facebook заявила заместитель секретаря СНБО Виктория Сюмар.

Читайте такжеМИД призывает немедленно освободить захваченных в Славянске инспекторов ОБСЕ

"Террористические группы прекрасно понимают, что кольцо антитеррористической операции вокруг них замкнулось и сужается. За заложников надеются выторговать условия для себя. Лишнее подтверждение того, что имеем дело с классическими террористами, которых российские СМИ так упорно называют «ополченцами», а российская власть хочет защищать танками", - сообщила Сюмар.

Сообщение by Виктория Сюмар.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter