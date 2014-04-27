Террористам в Славянске заложники нужны для торга - СНБО
14:10, 27 апреля 2014Политика
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Офицеры СБУ и инспекторы стран ОБСЕ, которых удерживают в плену, сегодня критически нужны террористам для торга.
Виктория Сюмар / Николай Шиманский
Об этом на своей странице в Facebook заявила заместитель секретаря СНБО Виктория Сюмар.
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"Террористические группы прекрасно понимают, что кольцо антитеррористической операции вокруг них замкнулось и сужается. За заложников надеются выторговать условия для себя. Лишнее подтверждение того, что имеем дело с классическими террористами, которых российские СМИ так упорно называют «ополченцами», а российская власть хочет защищать танками", - сообщила Сюмар.
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