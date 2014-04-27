Ветераны призывают не отмечать годовщину дивизии СС "Галичина" из-за агрессии РФ

Об этом говорится в обращении за подписью председателя братства Первой украинской дивизии Украинской национальной армии Евгения Куцика и председателя Львовского краевого братства ветеранов ОУН-УПА Олеся Гуменюка, сообщает Украинская правда.

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"Приближается 28 апреля - день создания дивизии "Галичина". Мы знаем, что в Украину уже направляются из России группы так называемых русских националистов, задача которых заключается в том, чтобы предоставить московским телеканалам соответствующие сюжеты об "украинском фашизме", - отметили они.

"Участвовать в режисованих Москвой акциях в условиях путинской агрессии - это акт осознанного или неосознанного сотрудничества с агрессором, это акт предательства!" - говорится в обращении.

В связи с этим авторы обращения призывают всех, "кто с уважением относиться к национально-освободительной борьбе, к памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Украину и к нам, еще живых ветеранам этой борьбы" воздержаться от проведения в этом году каких-либо массовых мероприятий, посвященных этому событию.