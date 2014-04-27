Экстремисты строят блокпост возле горисполкома Стаханова на Луганщине - Тымчук

Об этом сообщает координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Прибыв в Стаханов, экстремисты мобилизировали местные пророссийские силы. Помимо оповещения мобильной связью лидеров местных сепаратистов, экстремисты ворвались в местную горноспасательную часть (часть Государственной военизированной горноспасательной службы – ГВГСС, быв. ВГСЧ) и заставили включить звуковую сирену", - сказано в сообщении.

Читайте такжеБоевики заявляют об атаке на их блокпост под СоледаромВ сжатые сроки были мобилизированы местные пророссийски настроенные граждане, силами которых начал строиться блок-пост возле горисполкома.

Местные структуры МВД подняты по тревоге, сообщил Тымчук.