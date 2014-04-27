Боевики заявляют об атаке на их блокпост под Соледаром

Об этом боевики сообщили российским СМИ.

При атаке члены бандформирований отступили с одного из блокпостов.

«Мы не можем послать им подкрепление из Славянска, потому что все люди сейчас заняты обороной этого города», - сказал представитель сепаратистов.

Читайте такжеБоевики действительно захватили детсад в Славянске, но детей там нет - ТымчукПо словам боевиков, они перекрывали подступы к соляным шахтам Соледара, где расположены захваченные ими оружейные склады. Они остались здесь еще с советских времен, в них в больших количествах хранится в основном снятое с производства или устаревшее оружие (маузеры, кольты, пулеметы Дегтярева, пистолеты-пулеметы ППШ).