Экс-главу ”Нафтогаза” отпустили под залог - Аваков

Об этом на своей страничке в социальной сети facebook написал и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков.

”Печерский суд. К вечеру судья Ильева вынесла решение отпустить под залог экс-главу НАК Нефтегаза Бакулина за 9,987 млн. грн. ”Легко и технично” снижен размер залога с 1,5 млрд. грн. до 10 млн... За 15 мин в совещательной комнатке - решением на одном листике”, - написал Аваков.

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”Вы говорите, что опасность русский империализм? террористы? сепаратисты? - это ерунда. Коррупция, продажные суды - вот главная беда - вот опасность” - добавил он.

Также министр сообщил, что следствие МВД подает апелляцию.