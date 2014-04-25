Меркель обвинила Россию в невыполнении женевских договоренностей

Об этом Меркель заявила в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, сообщает Радио Свобода.

«Я говорила с президентом России Путиным сегодня утром и снова четко заявила, что, с одной стороны, Украина сделала целый ряд шагов для реализации Женевского соглашения, но, с другой стороны, я не вижу российской поддержки этой договоренности, которая повлияла бы на сепаратистов в Украине», - сказала канцлер Германии.

Читайте такжеМеркель призвала Путина обратиться к сепаратистам, чтобы те сложили оружиеЧитайте такжеНа сайте российского президента в сообщении о телефонном разговоре с Меркель не упомянуто о ее замечаниях в адрес России. В Кремле заявили, якобы Путин и Меркель обсуждали «нежелание киевской власти выполнять женевские соглашения».