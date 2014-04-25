Антитеррористическая операция в Славянске должна завершиться ликвидацией террористов, - Тягнибок

Об этом заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Лидер партии призвал власть не поддаваться на шантаж «агрессора Путина, который сначала сослал своих диверсантов на нашу территорию, а теперь цинично выступает в их защиту и угрожает введением на территорию Украины российских войск».

«Ситуация на востоке Украины - это спецоперация Путина, откровенный терроризм, который стал неотъемлемой частью политики России. Антитеррористические операции происходят в России систематически, однако это не мешает Путину отрицать право Украины на проведение АТО в Донбассе, поскольку в этой ситуации сама Россия выступает экспортером терроризма», - отметил Тягнибок.

Кандидат в президенты также добавил, что единственный способ противостоять агрессии России - адекватные и решительные действия украинских силовых структур.

«Ликвидация вооруженных террористов - это первоочередное условие обеспечения безопасности и прав мирных граждан в восточных регионах Украины. Власть обязана положить конец убийствам и пыткам российскими диверсантами украинских патриотов, похищению и взятию в заложники журналистов, использованию женщин и детей в качестве живого щита, массовым нарушениям прав граждан по национальному признаку, вооруженным нападениям на военные части и захватам госучреждений», - заявил Тягнибок.