Руководитель АТО: "Альфа" не отказывалась вступать в бой с террористами в Славянске

Об этом заявил в пятницу руководитель АТО Василий Крутов на брифинге в антитеррористическом центре СБУ.

Комментируя информацию в СМИ, относительно того, что "Альфа" отказалась вступать в бой с террористами, Крутов отметил: "Я считаю это абсурдом, ибо это так и есть на самом деле (абсурд)", сообщает Украинская правда.

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По его словам, учитывая специфику работы "Альфы", ее не могут отследить в том числе и другие представители правоохранительных органов.

"Если такая информация появилась, то она ложна, потому что для этого подразделения есть другие задачи в рамках АТО", - заверил руководитель операции.

Крутов заверил, что вопросы, выполнять или не выполнять приказы, для сотрудников "Альфы" не стоит.

"Альфа" выполнит приказ в рамках существующего замысла данной операции", - заверил он.

Как известно, в СМИ появилась информация о том, что в ходе АТО у Славянская бойцы "Альфы" отказались вступать в бой с террористами и наступать на их блокпосты.