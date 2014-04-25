Угроза военного вторжения РФ в Украину остается высокой - Тымчук

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга Тымчук отметил, что на границе Украины и России сосредоточено большое количество войск.

“То, что вчера озвучил министр обороны РФ, - он просто констатировал факт. Они привязали то, что уже существовало до того, привязали к событиям в Славянске, и сказали, что это их ответ на антитеррористическую операцию. Это - неправда”, - сказал он.

Тымчук подчеркнул, что войска были сосредоточены на границе и готовились к вторжению задолго до начала АТО.

“Достаточно высоко мы оцениваем угрозу вторжения”, - сказал он, и отметил, что кардинального изменения численности войск за последние двое суток не наблюдается.

Относительно сообщений о танках и БТРах на границе с Украиной, Тымчук сказал, что количество танков там достаточно ограниченное, а БТРов насчитывается около 200 единиц в двух больших колоннах.Читайте такжеБжезинский: Шовинизм Путина - это игра с огнем, угроза всему миру

Кроме того, он заметил, что эта техника передвигается вдоль границы, мимо разных населенных пунктов, потому у местного населения создается впечатление, что всю границу заполонила военная техника.

“Паниковать достаточно рано, и необходимо трезво оценивать ситуацию. Мы не исключаем, что войска будут вводиться Россией, но пока этот процесс не происходит”, - сказал Тымчук.

Он также добавил, что за последние три недели на границе наблюдалось около 150-200 единиц артиллерии, в 200-километровой пограничной зоне - около 50 тысяч личного состава, а также до 700 единиц танков, БТРов, гусеничной бронетехники - до 700 единиц, самолетов - около 220-230 единиц.Читайте такжеГосдеп США: Любое введение войск на территорию Украины будет серьезной ошибкой

Как сообщал УНИАН, 24 апреля после начала силами МВД Украины активной фазы антитеррористической операции в захваченном боевиками Славянске Донецкой области президент РФ Владимир Путин заявил, что «действия власти Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины». Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах.