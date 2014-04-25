В Краматорске во время обстрела аэродрома взорвался вертолет - Тимчук
12:17, 25 апреля 2014Политика
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Руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Попов сообщил, что на аэродроме в Краматорске Донецкой области в результате обстрела взорвался вертолет Миг-8.
В Краматорске во время обстрела аэродрома взорвался вертолет - Тимчук
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тимчук сказал во время пресс-конференции в Киеве.
Он отметил, что по информации источников в Краматорске, жертв в результате взрыва нет, командир вертолета успел выпрыгнуть.
“Предварительная версия - обстрел во время разогрева перед взлетом вертолета”, - сказал он.
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