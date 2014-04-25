В Краматорске во время обстрела аэродрома взорвался вертолет - Тимчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тимчук сказал во время пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что по информации источников в Краматорске, жертв в результате взрыва нет, командир вертолета успел выпрыгнуть.

“Предварительная версия - обстрел во время разогрева перед взлетом вертолета”, - сказал он.