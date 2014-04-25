В Славянске закрыты школы, сады и магазины

Отмечается, что жителям города рекомендовано находиться дома, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что жителям города рекомендовано находиться дома.

«В городе закрыты школы, садики, магазины. Все силы Народной самообороны, вооруженные бойцы «народного ополчения» приведены в боевую готовность», – говорится в сообщении.Читайте такжеАнтитеррористическая операция продолжается – Аваков

Кроме того, по данным пресс-службы Донецкой ОГА, в настоящее время военные украинской армии вытеснили боевиков из блок-поста в районе комбикормового завода.

На сегодняшний день сепаратисты в Славянске удерживают здание городского управления милиции, СБУ, горсовет, больницы и гостиницы.

В ходе антитеррористической операции в Славянске погибли 5 человек.