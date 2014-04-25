На Одесчине взорвали блокпост, пострадали семь человек
08:27, 25 апреля 2014Политика
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В милицию поступило сообщение о взрыве, который произошел на блок-посту в районе 7 км Овидиопольской дороги.
Пострадавших доставили в больницы / timer.od.ua
В результате инцидента были ранены семь человек, в том числе один сотрудник милиции.
Пострадавшие доставлены в больничные заведения, где им оказали первую медицинскую помощь, сообщает МВД в Одесской области.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической группы. Устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.
timer.od.ua
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