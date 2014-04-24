Путин не собирается нападать на Украину, он блефует - Касьянов

Президент РФ Владимир Путин не собирается нападать на Украину, а свои войска на границе и диверсии в Украине использует с целью достичь признания собственности России над Крымом, выплаты Украиной газового долга, предоставления русскому языку статуса второго государственного и достижения конституционных изменений в Украине.

Таким видением поделился бывший премьер-министр РФ, а сейчас – оппозиционный российский политик Михаил Касьянов в Атлантическом Совете в Вашингтоне, сообщает «Голос Америки».

Но идти на уступки Путину Украине и Западу нельзя в любом случае, считает он.

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Касьянов дал следующие советы Западу. По его словам, необходимо помочь Украине в проведении выборов, чтобы они прошли по самым высоким стандартам, оказать мощную финансовую помощь, моральную поддержку и помочь достичь диверсификации источников энергии. Что касается России - немедленно расширить список людей, против которых вводятся индивидуальные санкции, уменьшить собственную зависимость от российского газа и оказать поддержку простым россиянам.

Бывший премьер просит не применять секторных санкций, потому что российский народ, хотя он и обманут невероятно профессиональной пропагандой, которая играет на присущем ему инстинкте шовинизма, в действиях Путина не виновен. Россиянам нужно больше ездить за границу, считает он, и собственными глазами видеть применение демократических норм и современные отношения между государством и гражданами.

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«Российский народ находится под действием мощной пропаганды. Она является очень утонченной, очень циничной и очень мощной. Это не то, что мы имели в советские времена», - объяснил россиянин американской аудитории. Но, считает, он, как только Путин потерпит в Украине поражение, пропагандистские чары быстро развеются и его высокий рейтинг популярности упадет.

И в том, что это произойдет – скорее раньше, чем позже – Касьянов не сомневается. По его словам, российский режим приближается к своей смерти. Экономика и так была в плохом состоянии, но из-за санкции и снижения доверия инвесторов и кредиторов, ее коллапс уже не за горами. ВВП снижается второй месяц подряд, крупные компании имеют огромную задолженность, которую, при сегодняшних условиях, им будет трудно рефинансировать. Даже если стабилизационный фонд России и выглядит большим, он является не достаточным для поддержки существующего уровня жизни в стране, настолько зависимой от импорта как Россия. В крупных городах, сказал он, до 90% продуктов питания и медикаментов импортируется.

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Персональные санкции работают, утверждает Касьянов. Поддержка Путину со стороны его ближайшего окружения подрывается.

«Путин блефует. Россия не в состоянии весты военную кампанию», - убежден Касьянов. Путин пошел на украинскую авантюру из-за нехватки внутренней легитимности – последние президентские выборы сложно назвать честными – и, пытаясь консолидировать народ внешней угрозой. «Путин верит, что он лидер всего мира», - сказал Касьянов и добавил, что он и сам поддерживал Путина в 2000 году и даже достаточно успешно с ним работал в качестве премьер-министра. Касьянов считает, что Путин внутренне не изменился. Все это время он лишь притворялся демократом и шел к своей цели – всей полноте власти. Но в этом случае он просчитался относительно реакции Запада на его действии в Крыму.

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По словам Касьянова, президент России не понимает универсальных морально-этических ценностей и не верит, что другие люди воспринимают их серьезно. По его мнению, все в мире можно купить и продать. Слабая реакция Запада на агрессию России в Грузии утвердила его в мысли, что Запад лишь притворяется, что верит в права человека и другие принципы. Санкции со стороны стран ЕС, особенно Германии, рассказал Касьянов, стали для Путина настоящим шоком.

Он призвал Запад быть последовательным в своем давлении на Россию, ежедневно прибегать к новым шагам, расширять список санкций и громко критиковать российское руководство за агрессию в Украине и масштабное нарушение прав граждан внутри России.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, после начала активной фазы антитеррористической операции в захваченном пророссийскими боевиками Славянске Донецкой области, президент РФ Владимир Путин заявил, что «действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины». А министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах.