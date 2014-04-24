Путин: Если Киев начал применять армию, то это преступление против народа
Если власти Украины начали применять армию против населения внутри страны, это очень серьезное преступление против своего народа.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на медиа-форуме.
"Если действительно сегодняшний режим в Киеве начал применять армию против населения внутри страны, то это очень серьезное преступление против своего народа", - подчеркнул он.
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По словам Путина, о начале боевых действий в Донецкой области Украины он узнал из СМИ.
Путин напомнил, что даже, по его мнению, «легитимный глава Украины» Виктор Янукович не решился на подключение армии для разгона митингов в Киеве, хотя имел на этой соответствующий мандат.
Путин убежден, что нынешние власти в Киеве «такого мандата не имеют, а легитимность вообще их действий - лишь частичная». «Это хунта, клика какая-то», - заявил он.
«Действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в том числе в плане межгосотношений РФ и Украины», - заявил Путин.
«Это не острая фаза, а это карательная операция, которая будет иметь последствия для людей, которые принимают эти решения, в том числе для межгосударственных отношений», - заявил президент РФ.
По мнению Путина, если бы Крым не вошел в состав России, ситуация там могла бы оказаться хуже, чем на юго-востоке Украины. «Если бы не реальная поддержка России людям, которые проживают в Крыму, то там невозможно было бы осуществить цивилизованный процесс волеизъявления граждан. Все было бы то же самое, что сейчас происходит востоке и юге Украины. Было бы все то же самое и наверняка еще хуже», - уверен он.
По оценке Путина, «это лишний раз подтверждает, что мы все сделали правильно и своевременно».
Как сообщал УНИАН, с 12 апреля Славянск Донецкой области занят вооруженными террористами.
По данным СМИ, сегодня, 24 апреля, украинские военные на бронетранспортерах прорвались через блокпост сепаратистов на севере от Славянска.
Пресс-секретарь сепаратистов сообщила AFP, что люди, которые удерживают контроль над зданием городского совета в Славянске, готовятся к штурму.
Reuters сообщает, что украинские солдаты получили контроль над блокпостом сепаратистов к северу от Славянска.
По данным МВД, в ходе проведения антитеррористической операции подразделениями Министерства внутренних дел и Министерства обороны Украины деблокированы и уничтожены три блокпоста незаконных вооруженных формирований в северо-восточной части Славянска. «Во время боевого столкновения до 5 террористов было уничтожено. Со стороны участников АТО один боец получил ранение», - отмечается в сообщении.