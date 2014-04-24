Путин: Если Киев начал применять армию, то это преступление против народа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на медиа-форуме.

"Если действительно сегодняшний режим в Киеве начал применять армию против населения внутри страны, то это очень серьезное преступление против своего народа", - подчеркнул он.

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По словам Путина, о начале боевых действий в Донецкой области Украины он узнал из СМИ.

Путин напомнил, что даже, по его мнению, «легитимный глава Украины» Виктор Янукович не решился на подключение армии для разгона митингов в Киеве, хотя имел на этой соответствующий мандат.

Путин убежден, что нынешние власти в Киеве «такого мандата не имеют, а легитимность вообще их действий - лишь частичная». «Это хунта, клика какая-то», - заявил он.

«Действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в том числе в плане межгосотношений РФ и Украины», - заявил Путин.

«Это не острая фаза, а это карательная операция, которая будет иметь последствия для людей, которые принимают эти решения, в том числе для межгосударственных отношений», - заявил президент РФ.

По мнению Путина, если бы Крым не вошел в состав России, ситуация там могла бы оказаться хуже, чем на юго-востоке Украины. «Если бы не реальная поддержка России людям, которые проживают в Крыму, то там невозможно было бы осуществить цивилизованный процесс волеизъявления граждан. Все было бы то же самое, что сейчас происходит востоке и юге Украины. Было бы все то же самое и наверняка еще хуже», - уверен он.

По оценке Путина, «это лишний раз подтверждает, что мы все сделали правильно и своевременно».

Как сообщал УНИАН, с 12 апреля Славянск Донецкой области занят вооруженными террористами.

По данным СМИ, сегодня, 24 апреля, украинские военные на бронетранспортерах прорвались через блокпост сепаратистов на севере от Славянска.

Пресс-секретарь сепаратистов сообщила AFP, что люди, которые удерживают контроль над зданием городского совета в Славянске, готовятся к штурму.

Reuters сообщает, что украинские солдаты получили контроль над блокпостом сепаратистов к северу от Славянска.

По данным МВД, в ходе проведения антитеррористической операции подразделениями Министерства внутренних дел и Министерства обороны Украины деблокированы и уничтожены три блокпоста незаконных вооруженных формирований в северо-восточной части Славянска. «Во время боевого столкновения до 5 террористов было уничтожено. Со стороны участников АТО один боец получил ранение», - отмечается в сообщении.