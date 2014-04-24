Bloomberg: Обама заявил о готовности США ввести новые санкции против России

Как сообщается в статье Дарины Краснолуцкой и Ильи Архипова под названием «Обама заявил о готовности США ввести новые санкции против России» на сайте Bloomberg.com, Президент Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты, вместе со своими союзниками, готовы ввести дополнительные санкции против России из-за эскалации конфликта в Украине, где возобновили проведение военной операции против сепаратистов.

Россия должна действовать в соответствии с женевскими соглашениями для разрешения конфликта, и если мы не увидим прогресса в ближайшие дни, мы продолжим введение санкций, – заявил Барак Обама во время своего визита в Токио.

«Мы готовились к тому, что возможно нужно будет переходить к следующим санкциям», – рассказал американский Президент на пресс-конференции после встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ. «Нам осталось только уладить некоторые «технические моменты» и скоординировать действия с нашими союзниками», – добавил он.

Украина возобновила антитеррористическую операцию на востоке, Россия в ответ предупредила, что будет защищать своих граждан на территории Украины и может ввести войска. Выполнение женевских соглашений, подписанных на прошлой неделе между Россией, Украиной, ЕС и США, на грани срыва.

ММВБ индекс России опустился на 0,4 % вчера. Он начал снижаться с момента вторжения российских войск в Крым в марте и упал на 8,4 %.

Курс ценных бумаг в Украине значительно вырос в связи с перспективой получения кредита от МВФ. По словам правительственных чиновников США, Совет директоров Международного валютного фонда уже на следующей неделе может одобрить выделение финансовой помощи Украине в размере 17 млрд. долл.

Первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский рассказал журналистам в Киеве, что правительство надеется получить первый транш в размере 3 млрд. долл. в скором времени.

США и Евросоюз ввели ряд санкций против России после незаконной аннексии Крыма месяц назад. «Огромное количество денег было выведено из России, многие инвесторы покинули страну», – сказал Барак Обама.

Президент Франции Франсуа Олланд рассказал журналистам в Париже, что если женевские соглашения не будут выполнены в полном объеме, «Евросоюзу придется применить санкции против России, как планировалось ранее».

На своей странице в Facebook и. о. министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что СБУ удалось очистить от сепаратистов здание горсовета в Мариуполе, который находится в 60 км от российской границы.

Военная база

Украинским военным удалось отбить атаку 70 вооруженных повстанцев на базе в Артемовске. Один солдат был ранен.

РИА Hовости сообщили, что по информации, полученной из местной больницы, в ходе перестрелки в Славянске были убитые и раненные. Украинским БТР удалось въехать в город, сообщает AFP.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США и Евросоюз в «раздувании антироссийской истерии», сообщило агентство РИА Новости. На сайте Министерства иностранных дел появилось сообщение о том, что инсинуации США по поводу того, что Россия стоит за антиправительственными протестами на востоке Украины, просто абсурдны.

Ответный удар

Вчера во время интервью на российском телеканале RT Сергей Лавров заявил, что нападение на российского гражданина приравнивается к «нападению на Российскую Федерацию в целом», и что «если на нас будут нападать, мы обязательно нанесем ответный удар».

Россия увеличила давление на Украину, заявив, что ей нужно выплатить 11,4 млрд. долл. российской компании Газпром за газ, который она не использовала в прошлом году, согласно пункту договора о недоборе газа.

Вчера в Службе безопасности Украины заявили, что используют все методы для того, чтобы восстановить порядок на востоке страны.

По данным СБУ, более 1300 сепаратистов захватили правительственные здания в Донецкой области.

Украинское правительство приостановило действия, направленные на освобождение восточных городов от сепаратистов, во время пасхальных праздников. Но так как женевские соглашения не были выполнены, а недалеко от Славянска обнаружили два трупа, и. о. Президента Александр Турчинов объявил о возобновлении антитеррористической операции, заявив, что «террористы, которых поддерживает Россия, перешли черту».

Виновата Россия

Украинское правительство обвиняет Владимира Путина в разжигании беспорядков для того, чтобы подготовить почву для военного вторжения. Сепаратисты, захватившие здания в восточных городах Украины, заявили, что женевские соглашения на них не распространяются.

Украина не выполнила ни одного обязательства, взятого на себя 17 апреля в Женеве, рассказал Лавров каналу RT.

Владимир Путин получил разрешение от российского парламента на введение войск на территорию Украины для защиты русскоязычных граждан. По данным НАТО, около 40 000 российских военных находятся на границах с Украиной.

США начали высылать сотни военных для проведения учений в Польше, Эстонии, Латвии и Литве. Все эти четыре государства, которые являются членами НАТО, граничат с Россией.

Президент Обама подчеркнул, что «разрешения конфликта с помощью военной силы не будет». Он всё еще верит, что ситуацию можно решить дипломатическим путем. «Всегда остается возможность того, что завтра или через день Россия поменяет курс», – добавил он.