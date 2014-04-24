Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов сообщил, что следующее заседание состоится 29 апреля в 10.00.

По его словам, в этот день состоятся парламентские слушания относительно обсуждения изменений в Конституцию Украины.

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Он отметил, что “сегодня наших граждан очень тревожат те конституционные изменения, конституционная реформа, которую начал парламент”.

Как сказал Турчинов, на заседании лидеры фракций достигли договоренности, что во вторник, 29 апреля, состоится “открытое парламентское заседание в форме общественных слушаний по вопросам обсуждения внесения изменений в Конституцию”.

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Он отметил необходимость пригласить в парламент “известных специалистов конституционного права и представителей общественных организаций, объединений, представителей регионов”. “Потому что один из главных вопросов Конституции - это расширение полномочий регионов, создание для них всех условий для развития и самореализации”, - подчеркнул Турчинов.

По его словам, все эти вопросы должны “объединить всю страну”.