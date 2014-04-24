ВР не поддержала досрочное сложение депутатских полномочий Яремы, Бондаренко и Лунченко

Как передает корреспондент УНИАН, за сложение депутатских полномочий Яремой проголосовали только 178 (при необходимых 226 голосов) из 283 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За сложение полномочий Лунченко проголосовали 182 из 281 депутата, зарегистрированного в сессионном зале.Читайте такжеНовоизбранный народный депутат Фирсов принес присягу

За сложение полномочий Бондаренко проголосовали только 184 из 276 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

После этих нерезультативных голосований председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов отметил, что у него еще есть “много заявлений” о досрочном сложении полномочий, но парламент не голосует за эти решения.

Он призвал народных депутатов: если они призывают сдавать мандаты, то «тогда нужно голосовать”, или не ставить этот вопрос вообще в повестку дня…».