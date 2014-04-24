Новоизбранный народный депутат Фирсов принес присягу

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Александр Турчинов напомнил, что Фирсова был избран в ВР по списку партии “УДАР”.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Фирсова, включенного в избирательный список «Удара» под № 37 в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

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15 апреля Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Романа Ванзуряка, избранного от "УДАРа ", согласно его заявлению. 21 марта и.о. президента Украины, председатель ВР Турчинов назначил Ванзуряка председателем Черновицкой облгосадминистрации.