The Wall Street Journal: США хотят отправить войска на границы с Россией из-за ситуации в Украине

Как сообщается в статье Джулиана Барнса под названием «США собираются отправить войска в страны-члены НАТО, которые граничат с Россией, из-за ухудшения ситуации на востоке Украины» в газете The Wall Street Journal, Пентагон заявил, что сотни американских военных будут направлены в восточную Европу до конца года для того, чтобы обеспечить безопасность стран-членов НАТО, граничащих с Россией. Такое решение вызвано последними событиями в Украине, где решили возобновить военную операцию.

Вице-президент США Джо Байден во время своего визита в Киев призвал Россию отвести свои войска и выполнить условия женевских договоренностей. В противном случае Москва должна быть готова к новым санкциям. Байден также призвал украинских лидеров придерживаться принципов демократии и уважать культурные различия, заверив их, что «им не придется идти по этому пути в одиночку».

Несмотря на усилия США, конфликт на востоке Украины разгорелся с еще большей силой после того, как киевские власти обвинили пророссийских сепаратистов в применении пыток и убийстве двух человек, а также в обстреле одного из военных самолетов, что дало повод и. о. Президента Александру Турчинову объявить о возобновлении антитеррористической операции.

В Кремле не дали никаких комментариев по поводу последних событий, но заявили, что передислокация войск Запада только усугубляет кризис в регионе.

После встречи в Киеве с премьер-министром Арсением Яценюком и другими украинскими чиновниками Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты не позволят, чтобы женевские договоренности, направленные на немедленное начало урегулирования конфликта, превратились «в бесконечный процесс».

«Самое время России перейти от разговоров к действиям и выполнить взятые на себя обязательства, – заявил Байден, – времени мало, чтобы показать прогресс».

В дополнение к его словам, Госсекретарь США Джон Керри обратился к своему российскому коллеге Сергею Лаврову, сказав, что «Госдепартамент США сильно обеспокоен отсутствием нужных шагов со стороны России для деэскалации конфликта».

Тем временем американские чиновники рассказали о планах США отправить 600 военных на территорию четырех государств-членов НАТО для проведения учений возле российских границ.

Четыре американских военных подразделения из 173-й воздушно-десантной бригады, которая базируется в Италии, каждая численностью в 150 человек, начнут прибывать на этих выходных в Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В этом году Соединенные Штаты отправляли относительно мало войск в Европу, чтобы продемонстрировать выполнение своих обязательств по ее защите. Ранее США выслали несколько самолетов F-16 в Польшу и Румынию и самолеты F-15 в Литву, а также направили небольшие группы морских пехотинцев для учений в Латвию.

Такие шаги, тем не менее, не удовлетворяют в полной мере просьбы некоторых членов Конгресса США и восточно-европейских партнеров о более масштабной и более долгосрочной дислокации американских войск в Европе, а также о поставке оружия Киеву.

Республиканцы, хоть и не предлагали проведения широкомасштабных военных действий, жестко критиковали администрацию Барака Обамы за то, что ее представители не смогли предусмотреть действий Путина, и заявляли, что политика Белого Дома в отношении России оказалась малоэффективной. Сенатор Джон Маккейн во время своего выступления на американском телеканале MSNBC осмеял предупреждение для России, высказанное Джо Байденом, о том, что время выполнять женевские договоренности скоро истечет. «И что дальше?», – спросил сенатор.

Республиканец Говард Маккеон, глава Комитета вооруженных сил, сказал, что отправка войск – «маленький шаг», но всё же позитивно оценил такие действия.

«Тот факт, что происходит передислокация войск, которые уже находятся в Европе, показывает, что Президент предпринимает кое-какие меры, хоть и постепенно, чтобы поддержать и успокоить наших союзников», – сказал Маккеон. «Возможно, еще более эффективным было бы проводить совместные учения с украинскими военными».

Некоторые чиновники Пентагона отвергают возможность более широкой и постоянной дислокации войск в Европе, хотя рассматривают возможность временного увеличения скорости ротаций, если Москва ничего не сделает для деэскалации украинского кризиса.

Военные силы США, которые будут передислоцированы на границы с Россией, практически не имеют шансов противостоять российским войскам в случае прямых военных действий, но представители Министерства обороны США всё же считают, что даже малочисленные войска будут сдерживать Россию. Американские военные в любом количестве – это напоминание об обязанностях США защищать Польшу и страны Балтии.

Военные учения пока не будут включать Украину, которая не является государством-членом НАТО. Тем не менее, армия США планирует продолжить этим летом ежегодные совместные учения НАТО в Украине под названием «Rapid Trident».

В Киеве и. о. Президента Украины Александр Турчинов объявил о возобновлении военной операции против пророссийских сил, которые захватили несколько городов в восточной Украине.

Такое решение было принято отчасти после убийства двух человек в Славянске, который стал центром военизированных формирований сепаратистов. Один из убитых был депутатом Горсовета от партии «Батькивщина». Оба этих человека, очевидно, поддавались пыткам, заявил Турчинов.

«Террористы, которые взяли в заложники целый регион, перешли все границы, когда начали пытать и убивать украинских патриотов», – сказал он.

Владимир Рыбак исчез несколько дней назад в Горловке, когда возле него остановился автомобиль, из которого вышли четверо мужчин в камуфляжной форме, усадили депутата в машину и увезли в неизвестном направлении, как сообщалось в местной прессе. Личность второго убитого пока не удалось установить.

Вячеслав Понамарев, назначенный сепаратистами мэром Славянска, признал, что тело, найденное в реке, по всей вероятности принадлежит Владимиру Рыбаку, но опроверг причастность повстанцев к этому убийству. Он обвинил украинских националистов в смерти Рыбака, хотя у него и нет никаких доказательств.

Владимир Рыбак активно противостоял деятельности пророссийских сепаратистов в Горловке, где он был депутатом городского совета. Как раз перед его похищением он пытался снять российский флаг со здания горсовета, оккупированного сепаратистами, сообщалось на сайте Gorlovka.ua.

Министр обороны Украины сообщил о том, что один из самолетов Антонов-30 был обстрелян с земли во время разведывательного полета над Славянском. В самолет попало несколько пуль, но он приземлился успешно.

Кроме того сообщалось о том, что американского журналиста газеты Vice News Симона Островского захватили сепаратисты в Славянске и удерживают его в заложниках.

Местный лидер Вячеслав Пономарев рассказал, что во вторник ночью Островский пребывал в здании СБУ, захваченном повстанцами, где якобы «делал репортаж». Представители газеты Vice News сказали, что вместе с украинскими властями делают всё возможное, чтобы обеспечить его безопасность.

За последние дни вооруженные сепаратисты в Славянске задержали 8 людей. Большинство из них держали в хорошо охраняемом здании СБУ. Лидеры сепаратистов угрожали журналистам на пресс-конференциях и предупреждали их о последствиях «недостоверных», по их мнению, репортажей.

Представители ОБСЕ, перед которыми поставили задачу следить за выполнением женевских договоренностей, обеспокоены безопасностью журналистов на востоке Украины и призвали немедленно освободить Симона Островского.

Во вторник сепаратисты похоронили трех человек, убитых во время перестрелки в воскресенье на блокпосте возле Славянска. Сепаратисты вновь обвинили украинских националистов, но украинские власти и Правый сектор отрицают свою причастность и обвиняют сепаратистов в подделывании доказательств.

Мэр Славянска Неля Штепа, которая сначала поддерживала повстанцев, а потом перешла на противоположную сторону и исчезла на время, появилась во вторник на российском телевиденье, выражая поддержку пророссийским сепаратистам.

Александр Турчинов обвинил Россию в «поддержке и потворстве» действиям сепаратистов, заявив, что Служба безопасности Украины должна возобновить операцию, которую начали на прошлой неделе, но приостановили после переговоров в Женеве, «для того, чтобы защитить украинских граждан на востоке от террористов».

Предыдущие попытки правительства возобновить контроль над административными зданиями, которые захватили сепаратисты, не увенчались успехом.

Джо Байден приехал с официальным визитом в Киев после того, как американские чиновники выразили своё беспокойство по поводу того, что Россия не выполняет женевские договоренности, согласно которым пророссийские силы должны освободить правительственные здания.

Г-н Байден сказал, что украинская сторона выполняет свои обязанности согласно договору, в том числе предлагая амнистию пророссийским повстанцам, которые добровольно освободят захваченные административные здания на востоке страны.

США готовят новые санкции против России, которые могут быть введены уже к концу этой недели.

Во вторник в Брюсселе несколько дипломатов рассказали о том, что Евросоюз приостановил рассмотрение новых санкций, чтобы оценить результаты женевских договоренностей. Тем не менее, в ЕС готовы добавить 15 российский и крымских чиновников в список тех, на кого распространяются санкции, если договор не принесет позитивных изменений. Во время разговора с украинскими лидерами Джо Байден подчеркнул необходимость в национальном единстве во время того, как Россия пытается «разорвать Украину на кусочки».

«Украина борется за свое будущее», – сказал Байден, настаивая на том, что она должна оставаться унитарной. «Ни одна страна не имеет права просто прийти и отобрать часть территории у другой страны, и мы никогда не признаем незаконной аннексии Крыма Россией».

Джо Байден подчеркнул, что президентские выборы, которые состоятся в Украине в следующем месяце, возможно, будут самыми важными в истории страны, и призвал украинских политиков искоренить коррупцию.

США предоставят новый пакет помощи для Украины в 50 миллионов долларов, 11 из которых пойдут на выборы 25 мая.

Джо Байден также подчеркнул, что Украине необходимо создать настоящую правовую систему и разнообразить источники энергии, чтобы уменьшить сильную зависимость от российского газа.

24-часовой визит Байдена должен был стать сигналом для Росси и показать, что США всячески поддерживают Украину, и не только во время выборов.