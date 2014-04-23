Антитеррористическая операция на востоке Украины продолжается - Ярема

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема.

“Согласно распоряжению и.о. президента Украины Александра Турчинова - УНИАН), антитеррористическая операция продолжается. Вы знаете, что на пасхальные праздники была приостановлена ее активная фаза в связи с тем, что это были праздники и проводить силовые меры руководство государства решило прекратить”, - отметил Ярема.

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Он подчеркнул, что сегодня активная фаза продолжается и правоохранительные органы работают над ликвидацией тех бандформирований, которые сегодня действуют в Краматорске, Славянске и в остальных городах Донецкой и Луганской областей. Ярема также добавил, что сегодня ночью активных действий по ликвидации бандформирований на востоке Украины не проводили. “Я думаю, что в ближайшее время будут проведены соответствующие мероприятия, результаты вы увидите в ближайшее время”, - отметил первый вице-премьер.