На Запорожье крестьяне помогают ремонтировать военную технику

По словам военных, раз в неделю из Запорожья приезжает машина с продуктами, впрочем, жители ближайших сел и сами рады помочь, сообщает Радио Свобода.

«Несут и крупы, и консервацию. Кто на машине, кто на велосипеде. Бабушки привозят и горячие блюда», - отмечает заместитель командира противотанкового дивизиона военной части 1978 Владимир Конопленко.

Впрочем, не только провизией ограничивается помощь крестьян. Часть техники части прошла существенные дистанции, а значит, ей необходим ремонт.

«Ремонтируют и сами, и наших ребят учат. Мы и не просили сначала, однако от помощи не отказываемся», - отмечают военные.

Сюда же, в воинскую часть приехала делегация Народного Совета Запорожья, чтобы убедиться, что условия службы военных на должном уровне.