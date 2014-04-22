В Вашингтоне проигнорировали возможный визит Тимошенко - журналист

Это утверждает журналист Мустафа Найем в своем блоге на "Украинской Правде".

"Юлия Тимошенко на прошлой неделе...на этой неделе в среду должна была быть в Вашингтоне, но она отменила эту встречу, ведь никто из высокопоставленных лиц не подтвердил ей встречу", - заявил он в минувшую субботу в эфире Hromadske. Off-the-record.

После этого на сайте Батькивщины появился пресс-релиз, где утверждалось, что Тимошенко не могла отменить визит в Вашингтон, поскольку его не планировала. Также политсила потребовала от журналиста опровержения.

Однако Найем заявляет, что на 9-11 апреля был запланирован визит Тимошенко в Вашингтон.

Читайте такжеТимошенко должна отчитываться, а не обещать - Гриценко"Представители Тимошенко провели минимум три встречи с сенаторами и конгрессменами в Вашингтоне. Официально заявленная цель этих контактов - выразить благодарность от имени Тимошенко за работу в период ее заключения в тюрьме. Но кроме официальной цели, во время переговоров обсуждалась также возможность приезда лидера Батькивщины в Вашингтон", - утверждает Найем.

Также, по его словам, организацией визита Тимошенко занимался бывший сенатор Джим Слэттери, который также является партнером лоббистской компании Wiley Rein LLP. Последняя имела деловые контакты с мужем Тимошенко Александром и занималась, в частности, продвижением в правительстве США идеи освобождения экс-премьера из заключения. После реализации этой цели Тимошенко и Wiley Rein LLP продолжили сотрудничество - на этот раз с целью "поддержки суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности в Украине".

В частности, согласно опубликованным документам, последний платеж в объеме 130 тысяч долларов Тимошенко сделал 21 апреля. Всего за время сотрудничества он перечислил лоббистам более миллиона долларов.

"В конце первой недели апреля Слэттери звонил сразу нескольким людям, сообщив, что визит отменяется", - сообщил Найем.