Студенты установили на вершине самого высокого террикона флаг Украины (фото)

13:50, 22 апреля 2014
Политика
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12 донецких студентов установили на вершине самого высокого донецкого террикона национальный флаг Украины.

frankensstein.livejournal.com

Террикон шахты им. Челюскинцев в Петровском районе, высота которого более 120 метров. Участники акции назвали высоту - пик Патриотизма, сообщается в блоге Украина будет свободной в Живом журнале.

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