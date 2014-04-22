У Обамы надеются обойтись без дополнительных санкций против РФ

Это подтвердил, отвечая на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне, один из ключевых внешнеполитических советников президента США в аппарате Белого дома Бен Родс.

Имелись в виду дополнительные санкции против России, которыми Вашингтон грозит в связи с событиями вокруг Украины, пишет ИТАР-ТАСС.

Родс отметил, что, с точки зрения Белого дома, эти меры вообще "направлены не против России, а в поддержку международного порядка".

Советник президента США подтвердил, что в Белом доме в курсе инцидента в Славянске, в результате которого погибли люди.

"Мы в нем разбираемся вместе с украинским правительством, - сказал он. - Мы всегда ясно говорили, что не поддерживаем никакие формы неоправданного насилия в Восточной Украине. Мы хотим видеть деэскалацию нынешней ситуации".

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Он не дал прямого ответа на вопрос о том, будет ли вице-президент США Джозеф Байден, находящийся с рабочим визитом в Киеве, использовать американское влияние на действующие власти Украины, чтобы побудить их к отказу от дальнейшего насилия.

При этом советник Обамы утверждал, что "дорожная карта, намеченная в Женеве" на четырехсторонней встрече по Украине, "требует от пророссийских сил, захвативших здания в нескольких городах на Востоке Украины, сложить оружие и освободить" их. "Пока они там находятся, риск подобной конфронтации, на мой взгляд, остается обостренным, - сказал он. - Именно поэтому Россия, США, Евросоюз и правительство Украины согласились с данной дорожной картой".

Родс сказал, что в Вашингтоне наблюдают со стороны украинских властей усилия "по выполнению взятых на себя обязательств".

"Мы хотим, чтобы эти договоренности были выполнены, - продолжал советник Обамы, имея в виду итоги женевской встречи. - Но чтобы они были выполнены, упомянутые здания должны быть освобождены".

"Кстати, - добавил Родс, - мы бы то же самое сказали любым полувоенным формированиям на западе (Украины). Россияне выражали обеспокоенность по поводу некоторых наиболее радикальных националистических сил на западе. И к ним должно относиться то же самое. Чтобы никакие вооруженные группировки не захватывали какие бы то ни было госучреждения".