Милиция не нашла свидетелей, подтверждающих похищение журналистов в Славянске

Информация о фактах похищения пятерых журналистов: украинских репортеров Ирмы Крат и Сергея Лефтер, итальянских – Поля Гого и Коссимо Аттанасио, а также их белорусского коллегу Дмитрия Галко, внесена в журнал единого учета обращений и заявлений граждан ГУМВД Украины в Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

"Проводится проверка. В настоящее время правоохранители не выявили свидетелей, подтверждающих факты похищения, нет также сведений о пребывании этих журналистов в г. Славянске, - говорится в сообщении. - Заявлений о совершении этих криминальных правонарушений в милицию не поступало".

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Как сообщал УНИАН, донецкий журналист Денис Казанский на своей странице в сети Фейсбук сообщал, что в Славянске Донецкой области сепаратисты похитили двух итальянских журналистов - Поля Гого и Коссимо Аттанасио, и белорусского журналиста газеты ”Нови час” Дмитрия Галка. По его данным, журналисты вели съемку в городе, у них отобрали документы, деньги и фототехнику.

Разные источники сообщают, что у похищенных отобрали деньги, документы, фототехнику и силой удерживают в плену.