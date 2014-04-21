Сепаратисты в Славянске похитили трех представителей иностранных СМИ - журналист

Час назад сепаратисты в Славянске Донецкой области похитили двоих итальянских журналистов Поля Гого и Коссимо Аттанасио, а также белорусского журналиста газеты “Новы час” Дмитрия Галко, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook журналист Денис Казанский.

“В Славянске час назад сепаратистами были похищены два итальянских журналиста Поль Гого и Коссимо Аттанасио, а также белорусский журналист газеты "Новы час" Дмитрий Галко, которые вели съемку в городе. У журналистов отобрали документы, деньги и фототехнику, сидят в каком-то помещении. Информация от них”, - написал Казанский.

Как сообщалось, ранее "Украинская правда" написала со ссылкой на очевидцев, что в Славянске сепаратисты захватили активистку Евромайдана, участницу "женской сотни Майдана" Ирму Крат. По данным источников, сепаратисты обвиняют Крат в "пытках антимайдановцев и расстреле "Беркута".

Читайте такжеСМИ Славянска сообщают, что сепаратисты препятствуют журналистской деятельностиКак сказала Крат в комментарии российскому телеканалу LifeNews, она приехала в Славянск как журналист, "освещать события".

"Меня задержали за то, что я якобы выступила против референдума. Но это домыслы. Я приехала в Славянск, чтобы рассказать беспристрастную правду", - отметила журналистка.