На горсовет Енакиево вернули украинский флаг
21:56, 20 апреля 2014Политика
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В Енакиево Донецкой области над городским советом снова установлен флаг Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили жители Енакиево.
По их словам, сегодня, 20 апреля, с утра над горсоветом вместо установленного 13 апреля сепаратистами флага «Донецкая народная республика», развевается национальный флаг Украины.
Жители также отмечают, что и в самом здании горсовета никаких сепаратистов и каких-либо митингующих не наблюдается., а за зданием - баррикады из старых автопокрышек и досок.
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