На горсовет Енакиево вернули украинский флаг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили жители Енакиево.

По их словам, сегодня, 20 апреля, с утра над горсоветом вместо установленного 13 апреля сепаратистами флага «Донецкая народная республика», развевается национальный флаг Украины.

Жители также отмечают, что и в самом здании горсовета никаких сепаратистов и каких-либо митингующих не наблюдается., а за зданием - баррикады из старых автопокрышек и досок.