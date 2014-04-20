Миссия ОБСЕ обнаружила признаки работы "иностранных консультантов" на Донетчине

Об этом он сказал в интервью российскому радио «Эхо Москвы», передает Радио Свобода.

Цилликенс уточнил, что четких доказательств этого у миссии ОБСЕ пока нет.

«Может, завтра будут такие доказательства, я этого не исключаю. Пока что их (доказательств) нет. Но признаки есть», - заявил он.

Читайте такжеСНБО: информация о причастности «Правого сектора» к перестрелки в Славянске - провокация РФРуководитель миссии ОБСЕ на Донетчине добавил, что в сообщениях о погибших в столкновениях с участием сепаратистов в Украине обычно завышают цифры. В частности, в Мариуполе Донецкой области, где сообщалось о трех погибших нападавших на украинскую военную часть, миссия смогла подтвердить информацию только об одном погибшем.

Цилликенс сообщил, что миссия пользуется только открытой информацией, то есть «смотрит и пишет о том, что видит на месте». По словам немецкого дипломата, на базе этой информации может быть создана не вполне полная картина, но он считает, что эта картина объективная.

Россия категорически отрицает наличие своих агентов, в том числе бойцов сил спецназначения, в регионах Украины, где действуют украинские пророссийские сепаратисты и неизвестные люди в военной одежде и с оружием, что есть на вооружении только в России, которые иногда признают свое происхождение из российских спецсил.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

6-7 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодчики с пророссийскими лозунгами совершили попытки захватить органы государственной власти. Они требуют «федерализации» Украины и даже присоединения к России.

12-13 апреля российские вооруженные боевики начали провоцировать столкновения на юго-востоке Украины и захватывать админздания.