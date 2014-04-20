Из Крыма вывели уже 13 кораблей: сегодня в Одессу прибыл «Кировоград»

В порт Одессы прибыл средний десантный корабль «Кировоград», который в марте текущего года захватили российские военные, а на днях, согласно достигнутым договоренностям между военными ведомствами Украины и России, он был разблокирован и выведен с озера Донузлав.

Об этом корреспондента УНИАН сообщили в пресс-центре командования ВМС Украины.

Переход среднего десантного корабля по морю состоялся под руководством командира большого десантного корабля «Константин Ольшанский» капитана 2-го ранга Дмитрия Коваленко, который в свое время несколько лет командовал «Кировоградом».

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СДК «Кировоград» переход по морю от начала и до конца осуществлял самостоятельно, без привлечения буксиров.

На причале в Одессе корабль встречали представители командования флота, одесской Военной академии, духовенства, личный состав кораблей, военный оркестр.

Временно исполняющий обязанности начальника штаба – первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитан го ранга Алексей Неижпапа пожелал личному составу корабля дальнейших успехов, традиционных семь футов под килем, и поставил задачу в кратчайшие сроки пополнить все запасы и готовиться к выполнению задач по назначению.

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К личному составу также обратился со словами приветствия военный капеллан отец Александр. Он также передал моряку освященные куличи.

В свою очередью в интервью журналистам Коваленко отметил, что экипаж «Кировограда» показал достаточно хорошую выучку, моряки здоровы, корабль находится в нормальном состоянии.

По информации пресс-секретаря командования ВМС Украины капитана 1-го ранга Олега Чубука, сегодня на внешний рейд Одессы также прибыл противолодочный корвет «Винница», переход корабля возглавлял командир бригады надводных кораблей капитан 1-го ранга Алексей Доскато. В ближайшие часы корабль также должен зайти в порт.

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Как добавил офицер, в настоящее время завершается переход в другие порты Украины выведенных вчера из Крыма танкер «Горловка», буксира «Ковель», противопожарного катера «Евпатория», буксира «Новоозерное» и плавучей базы «Золотоноша».

«Таким образом, на сегодняшний день из Крыма в порты Украины выведены 13 кораблей и вспомогательных судов украинских ВМС», - отметил Чубук.

Как сообщал УНИАН, в течение недели из Крыма были выведены также разблокированные ракетный катер «Прилуки», танкер «Фастов», судно размагничивания «Балта», корабль управления «Донбасс», танкер «Судак» и килекторное судно «Шостка» ВМС Украины.