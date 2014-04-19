43% жителей Юго-Востока считают присоединение Крыма к РФ результатом свободных выборов

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу ZN.UA.

44.3% жителей Юго-Востока считают присоединение Крыма к России результатом незаконной аннексии. Большая часть жителей юго-востока, которая разделяет эту точку зрения проживает в Николаевской (68,2%) и Запорожской (53,6%) областях.Читайте также69,8% жителей Юго-Востока Украины считают Януковича нелегитимным президентом

11,5% респондентов звтруднились ответить на поставленный вопрос, а 1,3% и вовсе отказались отвечать.

Большая часть украинцев, которые считают аннексию Крыма "свободным волеизъявлением крымчан", живут в Донецкой (62,9%) и Луганской (58,1%) областях.

Опрос проводился в Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.