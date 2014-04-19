Шустер зачитал требования сепаратистов, которые захватили Донецкую ОГА

Такое их заявление в эфире "Шустер Live" на Первом Национальном телеканале зачитал ведущий Савик Шустер, пишет Gazeta.ua.

В частности, в своем обращении сепаратисты утверждают, что не преследуют никаких противозаконных целей.

"Мы не сепаратисты, не террористы, не диверсанты и не наемники. Мы не планируем насильственным путем свергнуть конституционный строй и захватывать государственную власть", - говорится в документе.

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По словам захватчиков Донецкой ОГА, их цель - "чтобы власть наконец услышала голос Донбасса и начала считаться с его мнением".

По их мнению, власть в Киеве еще может предотвратить раскол Украины.

"Единственный шанс сохранить страну и избежать кровопролития - это позволить людям юго-востока участвовать в принятии решений, предоставить всем украинцам равные права независимо от того, где они живут и на каком языке говорят", - отметили активисты.

По их убеждению, единственный способ сделать это - "немедленно подготовить правовую базу, принять необходимые законы Украины и провести референдум о статусе и полномочиях Донецкой, Луганской и других юго-восточных областей".

"Результаты этого референдума должны лечь в основу новой Конституции Украины - федеративного государства, в котором будут комфортно себя чувствовать люди всех взглядов, национальностей, языковых групп и религиозных конфессий", - говорится в обращении.