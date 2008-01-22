Губернаторам не объяснили, почему их вывели из СНБО

Председатель Сумской облгосадминистрации Павел КАЧУР считает, что пребывание губернаторов в составе Совета национальной безопасности и обороны "было полезным".

Об этом П.КАЧУР сказал в интервью УНИАН, отметив, что председателям ОГА не объяснили причину вывода их из состава этого государственного органа.

"О выводе губернаторов из состава СНБО я, как, по-видимому, и все мои коллеги, узнал из текста указа Президента Украины, обнародованного на официальном сайте главы государства. Причину такого шага нам не объяснили. Считаю, что пребывание руководителей областей в Совете нацбезопасности было полезным", - сказал П.КАЧУР.

Он подчеркнул, что предложения, которые звучали от губернаторов во время заседаний СНБО, "в определенной мере отражали срез общественного мнения жителей тех регионов Украины, которые они представляли".

"Теперь в СНБО не осталось, к сожалению, руководителей ни одной из областей. А наше присутствие на заседаниях Совета давало возможность почувствовать тот сегмент проблемных вопросов, на которые необходимо обращать внимание именно в регионах нашего государства и которые нуждаются в скорейшем решении. Именно поэтому наше присутствие в СНБО и было полезным", - отметил П.КАЧУР.

Как сообщал УНИАН, 21 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины председателей областных государственных администраций, а также председателей государственных городских администраций Киева и Севастополя.