Сколько россиян уже готовы проголосовать за Медведева (опрос)

Более 60% россиян на президентских выборах готовы проголосовать за первого вице-премьера РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который имеются в распоряжении УНИАН.

Согласно данным опроса, те избиратели, которые придут на выборы, намерены проголосовать за Д.МЕДВЕДЕВА (60,4%), лидера ЛДПР Владимира ЖИРИНОВСКОГО (7,5%) или лидера КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА (6,1%). Рейтинг поддержки экс-премьера Михаила КАСЬЯНОВА составляет 0,8%, лидера Демократической партии Андрея БОГДАНОВА - 0,2%.

Также согласно исследованию, за полтора месяца до президентских выборов, назначенных на 2 марта, собираются участвовать в них 82% опрошенных, среди них 40% безусловно уверены в этом. Самая высокая доля тех респондентов, кто собирается участвовать в выборах, зафиксирована в малых городах - 88%.

Мотивы участия в выборах традиционны: во-первых, привычка (45%), во-вторых, чувство гражданского долга (32%) и, в-третьих, желание оказать поддержку своему кандидату (24%).

Свое решение не участвовать в голосовании опрошенные объясняют тем, что выборы не изменят ситуацию в стране (30%), что их результаты предрешены (24%), а также привычкой практически никогда не ходить на выборы (24%).

Отмечается, что за четыре года возросла доля респондентов, полностью доверяющих итогам выборов (с 36% до 44%). Одновременно сократилось число тех, кто ожидает подтасовок на местах, которые, впрочем, в целом на результаты голосования не повлияют (с 40% до 34%) и тех, кто не доверяет результатам выборов (с 19% до 10%). Самый высокий уровень доверия отмечен среди респондентов 60 лет и старше, среди них 52% считают, что результат будет достоверен.

Опрос ВЦИОМ проведен 12-13 января 2007 г. Опрошено 1 тис. 600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.