СБУ: спецслужбы РФ причастны к организации диверсий на Востоке в 8 из 12 уголовных дел

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины доказали причастность российского спецназа к организации диверсий и беспорядков на востоке Украины в 8 из 12 уголовных производств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.

По ее словам, Главным следственным управлением СБУ открыто 12 уголовных производств по фактам диверсий, сепаратизма, терроризма, государственной измены, в которых фигурируют 25 человек, которые задержаны, в том числе граждане России.

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“Следователями уже доказана российская составляющая, то есть управление, организация диверсий и террористических акций в 8 уголовных производствах”, - сказала Остапенко.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что установила личность командира российской диверсионной группы, которая терроризирует местное население, захватывает административные здания, дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в восточных областях Украины. Им оказался гражданин РФ, офицер отряда специального назначения ГРУ генштаба Вооруженных сил России Игорь Стрелков.

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16 апреля СБУ сообщила, что на территории Украины действует разветвленная агентурная сеть российских спецслужб, которую создавали с 2010 года.

17 апреля Остапенко сообщила, что Служба безопасности Украины идентифицировала еще одного офицера российской армии, который координирует диверсионно-подрывную деятельность на территории Украины, это гражданин РФ Игорь Безлер, 1965 г. р. “По достоверным данным, до 2002 года Безлер проходил службу в подразделениях ГРУ ГШ ВС РФ, закончив службу в звании подполковника, после чего был направлен в Украину”, - сказала Остапенко.

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Она отметила, что в феврале этого года с Безлером была возобновлена связь со стороны сотрудников ГРУ ГШ ВС РФ, после чего во исполнение их указаний он выехал в Крым, где принимал участие в силовых акциях по захвату воинских частей, органов власти и управления. Также установлено, что в апреле Безлер по заданию российской военной разведки в составе диверсионной группы принимал участие в захвате здания УСБУ в Донецкой области, а позже - в захвате в Горловке райотдела милиции. Теперь принимаются меры по задержанию этого человека.