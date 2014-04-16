СБУ: "Альфовцев" в Славянске расстреляли 30 российских разведчиков во главе со Стрелковым

По словам одного из руководителей департамента контрразведки Виталия Найды, вооруженное нападение совершила российская разведывательно-диверсионная группа под командованием офицера спецназа ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ Игоря Стрелкова.

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"Перед прибытием в Украину Стрелков выезжал в Москву, где получал инструктажи по поводу характера деятельности на территории Украины. Установлено, что члены разведывательно-диверсионной группы в составе более 30 человек под командованием Стрелкова совершили вооруженное нападение на сотрудников СБУ, во время которого погиб один сотрудник СБУ и трое были ранены", - рассказал Найда в среду, 16 апреля, на брифинге в Киеве, сообщает ТСН.

Как сообщалось ранее, 15 апреля СБУ начала уголовное производство по факту организации Стрелковым преднамеренного убийства и совершение действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведения диверсионно-подрывной деятельности, а также организации массовых беспорядков на территории восточных регионов нашего государства.

Как сообщили в СБУ, во время антитеррористической операции в Славянске был убит один офицер СБУ и трое ранены. И.о. президента Александр Турчинов сообщил, что во время перестрелки погиб капитан спецподразделения, был тяжело ранен командир "Альфы" и полковник СБУ. Также ранения получил сотрудник МВД.