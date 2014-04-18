В Славянске не выходит на связь мэр города Неля Штепа - СМИ

Об этом пишет Slavgorod.com.ua.

Сегодня в Славянске работники городского совета и жители города собрались на центральной площади Славянска и пытались выяснить, где находится городской голова Неля Штепа. По городу ходит информация о том, что она находится в здании исполкома, сообщает издание. Читайте такжеМэр Славянска: Город захватывали россияне, а жители совершенно не поддерживают федерализацию

Начальник управления социальной защиты населения Виктор Павленко пытался успокоить жителей и просил разойтись. По его словам, это желание городского головы Нели Штепы. Но, люди желали услышать мэра лично. Одни кричали, что она предала город и его жителей тем, что из ее уст идет противоречивая информация. Другие говорили: «Это наш мэр, мы ее выбрали и хотим знать, что с Нелей Штепой».