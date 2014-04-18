"Туристы Путина" едут в Запорожскую область

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

Он также сообщил, что есть вероятность, что будут устраивать беспорядки в Запорожье завезенные из Крыма «туристы Путина».

«По нашим данным, вчера в Крыму на аэродром в Саки прибыли самолеты с «туристами Путина» на борту. Их загружали в микроавтобусы с номерами Запорожской области. Ничего хорошего в этом нет», - написал Тимчук.