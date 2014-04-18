"Туристы Путина" едут в Запорожскую область
07:17, 18 апреля 2014Политика
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В Запорожье могут начаться провокации.
Ничего хорошего в этом нет / REUTERS
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в своем Facebook.
Он также сообщил, что есть вероятность, что будут устраивать беспорядки в Запорожье завезенные из Крыма «туристы Путина».
«По нашим данным, вчера в Крыму на аэродром в Саки прибыли самолеты с «туристами Путина» на борту. Их загружали в микроавтобусы с номерами Запорожской области. Ничего хорошего в этом нет», - написал Тимчук.
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