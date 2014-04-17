Лавров: США заверили Россию, что в Украине состоится конституционная реформа
20:41, 17 апреля 2014Политика
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По словам Лаврова, США заверили Россию, что конституционная реформа в Украине будет проведена.
США заверили, что в Украине состоится конституционная реформа / REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава МИД России Сергей Лавров сказал журналистам по итогам четырехсторонних переговоров в Женеве в формате Украина-США-ЕС-Россия.
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«Конституционная реформа состоится в любом случае, у меня нет никаких сомнений. В этом нас заверили прежде всего американские партнеры, которые оказывают решающее влияние на нынешнее киевское руководство», - сказал Лавров.
По его словам, в рамках этой реформы права всех регионв и этнических групп, языковых меньшинств Украины будут в полной мере обеспечены.
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