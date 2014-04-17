Лавров: США заверили Россию, что в Украине состоится конституционная реформа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава МИД России Сергей Лавров сказал журналистам по итогам четырехсторонних переговоров в Женеве в формате Украина-США-ЕС-Россия.

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«Конституционная реформа состоится в любом случае, у меня нет никаких сомнений. В этом нас заверили прежде всего американские партнеры, которые оказывают решающее влияние на нынешнее киевское руководство», - сказал Лавров.

По его словам, в рамках этой реформы права всех регионв и этнических групп, языковых меньшинств Украины будут в полной мере обеспечены.