НУ-НС надеется, что Генпрокуратура не вылезет из Нафтогаза

«Начиная с профильного министерства, заканчивая НАК «Нефтегазом», руководство ведомств часто путало свой карман с государственным бюджетом», - сказал в комментарии сайту RAZOMчлен фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Юрий Кармазин.

«Проблема с «Нафтогазом» существует давно, однако в последнее время ей дали расцвести. Предыдущее руководство нагрешило перед государством столько, что генеральной прокуратуре работы там хватит», - сказал он.

В то же время Кармазин отметил, что «полная бездеятельность и подконтрольность генпрокуратуры бывшему правительству заострили все существующие процессы и ухудшили экономический кризис».

По его словам, «если бы генпрокурор не был заполитизирован, то в государстве был бы порядок».